Carreta e carga que seriam vendidos por R$ 1 mi são recuperados pela PRF

A carreta estava carregada com 51 toneladas de pisos (foto: PRF/Divulgação) Uma carreta carregada com 51 toneladas de pisos, que havia sido roubada na BR-153, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dois homens foram presos. Eles pretendiam vender carga e veículo por quase R$ 1 milhão. , que havia sido roubada na BR-153,, no Triângulo Mineiro. Dois homens foram presos. Eles pretendiam vender carga e veículo por quase









Pouco tempo depois a PRF foi procurada pelo condutor do rodotrem, que informou ter sido roubado. Ele afirmou ter sido rendido ainda na terça-feira (26/01) na BR-153, no nunicípio de Prata, e mantido em um cativeiro por cerca de seis horas. A vítima conseguiu fugir posteriormente.





Os policiais, então, encontraram o veículo de carga no Bairro Minas Gerais, Região Norte de Uberlândia, próximo ao carro que havia sido parado na rodovia horas antes. Imagens de um circuito de segurança confirmaram que o veículo usado no crime era o mesmo abordado na rodovia. O carro também foi apreendido.





Além do motorista do carro, outro homem que foi preso. Eles têm 38 e 55 anos e confessaram a participação no roubo. Segundo a PRF, os suspeitos pretendiam vender a carga de pisos por mais de R$ 100 mil e o rodotrem por aproximadamente R$ 800 mil.