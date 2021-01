PRF e PM apreendem 230kg de maconha e prendem quatro em Araguari

Droga estava na casa de um dos presos (foto: Divulgação/PRF/PMMG) Quatro pessoas foram presas e 230kg de maconha foram apreendidas em uma ação conjunta das polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF), em Araguari, no Triângulo Mineiro. A droga estava escondida na casa de um dos presos, que era usada há tempos como depósito do tráfico de drogas. foramdeforam apreendidas em uma ação conjunta das polícias Militar () e Rodoviária Federal (), em, no Triângulo Mineiro. A droga estava escondida na casa de um dos presos, que era usada há tempos como depósito do tráfico de drogas.









A PM no Município foi avisada e foi levantada a informação de que o condutor era conhecido no meio policial por ligações com o tráfico de drogas.



Na noite de quinta-feira (7/12) fez nova abordagem ao homem, quando o motorista deixava sua casa. No mesmo carro que ele usou no dia anterior estava uma grande porção de maconha. Questionado, ele acabou confessando que no imóvel havia mais maconha.





Quando PM e PRF entraram na casa, dois homens tentaram fugir pulando um muro, mas foram presos logo em seguida. Mais uma pessoa foi detida no local. Durante as buscas, todo o volume de droga foi encontrado pronto para a venda, sendo parte e parte apenas prensado.





As polícias ainda informaram que também foram apreendidas balança de precisão e máquina de embalar a vácuo. Toda o material e os detidos foram levados para a Polícia Federal em Uberlândia.