Cemitérios da Grande BH preparam programação para Dia de Finados

O horário de funcionamento dos cemitérios municiapis será das 7h às 17h30 e terão reforço de funcionários para atendimento dos visitantes (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) a estimativa é de receber cerca de 100 mil pessoas nas quatro necrópoles municipais — Bonfim, Paz, Saudade e Consolação. Os cemitérios públicos e privados de Belo Horizonte e região metropolitana terão uma programação especial na próxima quarta-feira (2/11), quando é celebrado o Dia de Finados.Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) a estimativa é de receber cerca de 100 mil pessoas nas quatro necrópoles municipais — Bonfim, Paz, Saudade e Consolação.





O horário de funcionamento será de 7h às 17h30 e haverá reforço de funcionários para atendimento dos visitantes.





Dentre as atividades previstas, estão as celebrações de missas, com programação a cargo das igrejas, e atividades de acolhimento oferecidas por religiões variadas. Não serão vendidas flores dentro dos cemitérios e, por isso, o público poderá levar, desde que sejam naturais e sem vaso. A medida visa evitar a proliferação do mosquito da dengue.

A entrada de veículos nos parques fúnebres será permitida, mas conforme a capacidade de lotação de cada cemitérios. Caso ocorra superlotação, as entradas terão suspensão temporária até a normalização do fluxo de veículos.





A BHTrans fará mudanças no trânsito de vias próximas aos cemitérios, que estarão sinalizadas. Os interessados poderão acompanhar as informações que estão sendo divulgadas nas redes sociais do órgão municipal de trânsito.

Bosque da Esperança Cemitério Parque

O Bosque da Esperança programou várias atividades, incluindo uma palestra inédita com Rafael Stein, personagem da série “Queer Eye Brasil”, da Netflix, para celebrar o Dia de Finados. Durante todo o dia, das 8h às 18h, serão realizados eventos de arte e ações lúdicas no parque fúnebre.





Programação:

8h — missa católica seguida de homenagem aos entes queridos sepultados

9h às 15h — Início das Atividades infantis (criação de mensagens escritas, desenhos e pintura de rosto.)

9:10h — Palestra com Rafael Stein

9h30 — Atividade Infantil — Teatro

10h15 — Chuva de Pétalas — tradicional homenagem do Bosque com o sobrevoo do helicóptero espalhando as pétalas de rosas, num belo e perfumado espetáculo

11h — missa católica seguida de homenagem aos entes queridos sepultados

13h30 -culto ecumênico

13h40 — Atividades infantis (criação de mensagens escritas, desenhos e pintura de rosto.)

15h — missa católica seguida de homenagem aos entes queridos sepultados

16h10 — Palestra com Rafael Stein





Endereço: Rua Aldemiro Fernandes Tôrres, 1500 portaria 1 - Jaqueline, Belo Horizonte

Cemitério e Crematório Parque da Colina

Assim como os demais, o Cemitério e Crematório Parque da Colina, do Grupo Zelo, localizado no Bairro Nova Cintra, na região Oeste da capital mineira, preparou uma programação especial para o próximo 2 de novembro. O horário de funcionamento será das 7h às 17h.





Programação:

10h — Missa com Pe. Manoel José de Godoy

15h30 — Missa com Pe. Manoel José de Godoy e apresentação do coral Mano Down

Endereço: R. Santarém, 50 — Nova Cintra, Belo Horizonte

Parque Renascer Cemitério e Crematório

O parque fúnebre voltará, pela primeira vez após a pandemia de COVID-19, com as missas tradicionais. Com horário de visitação das 7h30 às 17h30, o cemitério estima que 15 mil pessoas visitem o local na próxima quarta-feira (2/10). Além disso, a missa das 15h, será transmitida pelo canal Cemitério sem Mistério , no YouTube, para quem ainda não se sentir confortável com a visitação.





Programação:

10h e 15h — Missa presencial

Após a missa de 10h — chuva de pétalas

7h30 às 17h30 — Exposição de homenagens

Endereço: Via Municipal Manoel Jacintho C Júnior — Chácara Boa Vista, 1800, Contagem