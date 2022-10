Homem é indiciado por estuprar universitária em BH

Homem foi indiciado por estupro, tentativa de homicídio e roubo (foto: PCMG/Reprodução)

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o caso da estudante universitária que foi atacada por um homem e levada para um terreno baldio no bairro Canaã, região de Venda Nova, em Belo Horizonte.





O suspeito, de 26 anos, foi indiciado pelos crimes de estupro, tentativa de homicídio e roubo.

A Delegacia Especializada de Investigação à Violência Sexual apurou que o suspeito cometeu outros estupros com as mesmas características, asfixiando e deixando as vítimas desacordadas e nuas, roubando pertences delas em seguida.

Três mulheres reconheceram o homem como o responsável pelos abusos cometidos nos anos de 2013, 2019 e 2021.

Relembre o caso

No dia 5 de outubro, a estudante voltava da faculdade quando foi atacada pelo homem. Ele a segurou e empurrou para um lote vazio. Câmeras de segurança flagraram a ação do suspeito.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher contou que foi esganada e perdeu a consciência. Momentos depois, a vítima acordou com machucados pelo corpo e sem roupas. A PM foi acionada por um morador da região.

Quatro dias depois, em 9 de outubro, o suspeito foi localizado com o apoio da Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio (Puma) e encaminhado ao sistema prisional.