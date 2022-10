Idoso é preso suspeito de estuprar a neta de 15 anos, em Itaúna

Estado de Minas

Um homem de 70 anos foi preso de forma preventiva suspeito de estuprar a neta, de 15, em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A detenção foi feita nessa segunda-feira (17/10), depois que a menina o denunciou à Polícia Civil (PCMG). Ela contou que foi abusada por três anos.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, João Marcos do Amaral Ferreira, as investigações começaram em 10 de outubro. O primeiro abuso teria acontecido há três anos, quando a jovem dormiu na casa do suspeito. Ela contou que acordou, com o avô passando a genitália nela.