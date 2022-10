Polícia identifica membros humanos encontrados em córregos

Busca por informações sobre autoria e causa do crime continuará, informa a Polícia Civil (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Jéssica Alves – Especial para o EM

A Polícia Civil de Patos de Minas identificou de quem pertenciam os membros de um corpo humano, encontrados em março deste ano em Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba. Nessa terça-feira (18/10), o delegado regional Flávio Henrique da Costa Luciano informou que a vítima era Silvânia Maria de Jesus, de 39 anos.





Após a identificação, os restos mortais de Silvânia, natural do estado da Bahia, foram encaminhados aos familiares. Segundo testemunhas, ela estava desaparecida há um mês antes de serem encontrados os primeiros membros.

Localização

No dia 19 de março, moradores sentiram um mau cheiro nas proximidades do Córrego Capivara. A perícia recolheu parte de um abdômen e duas pernas.

E no dia 22, em outro córrego, moradores do Bairro Nossa Senhora do Rosário encontraram uma mão humana. Dias depois, crianças localizaram outra mão.

A perícia técnica da Polícia Civil procedeu com os trabalhos forenses. Em uma das mãos foi encontrado um anel prateado.