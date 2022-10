Homem denuncia ameaças após sumiço da ex-mulher e é preso pela morte dela

Por Mariana Lage*





Um homem confessou ter matado a ex-mulher e foi preso nesse domingo (9/10) em Guanhães, no Leste de Minas. Ele havia procurado a polícia para denunciar que os familiares da vítima o acusavam injustamente pelo seu desaparecimento.

Nerislene Pereira Camilo, de 25 anos, foi morta a facadas na sexta-feira (7/10). O homem, de 30 anos, cujo nome não foi divulgado, contou aos policiais que eles se encontraram na casa dele "para reatar o relacionamento". Eles discutiram e ele a golpeou três vezes com uma faca.

O homem inicialmente relatou que estava sendo acusado pelo desaparecimento da vítima, negou saber onde ela estava e disse que estava se abrigando em uma propriedade do patrão por temer pela própria vida. Ao questioná-lo, os policiais encontraram contradições na versão apresentada.

A Polícia Militar (PMMG) também recebeu informações de que o homem havia sido visto na zona rural do município no dia seguinte ao desaparecimento.

Ele escondeu o corpo de Nerislene no porta-malas de seu carro e o deixou num imóvel em construção na zona rural de Guanhães, na saída para São João Evangelista. Depois voltou para casa, limpou as marcas de sangue e no dia seguinte foi trabalhar.

Segundo a PCMG, ele foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver.

Durante os trabalhos periciais, foram encontradas manchas de sangue na casa do suspeito e também no carro usado para transportar o corpo, que foi apreendido.



Não há informações sobre possíveis denúncias ou queixas de violência doméstica da vítima contra o homem.

Segundo o Instituto Patrícia Galvão, feminicídio é o assassinato de mulheres em contextos discriminatórios pelo gênero, ou seja, é um crime motivado pelo fato da vítima ser mulher.

No Brasil, o crime de feminicídio foi definido legalmente com a Lei nº 13.104/2015, que alterou o Código Penal (CP) para incluir o feminicídio como um qualificador do crime de homicídio. Ele é um crime hediondo, como estupro, genocídio e latrocínio.





Segundo o CP, feminicídio é “o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino”, isto é, quando o crime envolve: “violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher”. A pena prevista para o homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos.





Violência doméstica: denuncie





Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher





A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um canal criado pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. A denúncia pode ser feita de forma anônima e está disponível 24h por dia, todos os dias. A ligação é gratuita.

De acordo com o Mapa da Violência 2015, em 2013 foram registrados 13 homicídios femininos por dia, quase cinco mil no ano. Na maioria dos casos de feminicídio, como de outras violências como o estupro, as mulheres são assassinadas por parceiros ou ex que, motivados por um sentimento de posse, não aceitam o término do relacionamento ou a autonomia da mulher.