Morador de rua sofre falsa acusação de ter atirado em homem de 50 anos

Foto de morador de rua com acusação falsa circula nas redes sociais. Após investigações, polícia concluiu que ele não foi o autor dos disparos (foto: Divulgação/Polícia Civil)





Jéssica Alves – Especial para o EM

Um morador de rua está sofrendo falsa acusação de ter atirado contra um homem de 50 anos, na noite do último domingo (16/10) no bairro Verde Vale, em Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais.

A foto do morador de rua que circula nas redes sociais, como se ele fosse o autor do crime, foi divulgada inicialmente no site local Tecle Mídia e confirmada pela Polícia Civil na cidade, que emitiu uma nota à imprensa.

A corporação informou que, na segunda-feira (17/10), o morador de rua compareceu à delegacia, afirmando ter sofrido uma tentativa de linchamento em via pública e prestou depoimento, negando veementemente a autoria do crime.

Ao investigar imagens da cena do crime e a foto que circula na internet, a polícia constatou que o homem não cometeu o crime. "Diante disso, pedimos que tais esclarecimentos sejam divulgados e compartilhados, a fim de evitar que um inocente seja novamente agredido injustamente", diz a nota da polícia.