Moradores de BH decoram rua para Copa e avisam: 'Não é política'

Ver galeria . 5 Fotos A tradição de pintar a rua vem desde 1994, no entanto, ganhou uma faixa explicativa para que a decoração não se confunda com manifestação política (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )





Júlio Freitas, de 26 anos, é um dos moradores da rua e conta que a faixa estava nos planos desde antes de iniciarem as pinturas, pois queriam evitar que a decoração fosse confundida com alguma manifestação política. “Antes, as pessoas passavam xingando, buzinando ou manifestando apoio. Mas não é nenhum movimento político, é algo específico para a Copa do Mundo”, explicou.





Júlio conta que seu pai e avô iniciaram o projeto, que hoje em dia é muito importante para quem mora na Francisco Bicalho e nos arredores: "A gente gosta muito de futebol, mas também se aproxima mais dos vizinhos e reforça esse laço. Conhecemos pessoas que, se não fosse isso, não teríamos a oportunidade”. Para ele, também é importante passar uma lição de união e trabalho em equipe para as próximas gerações.

Campanha vai eleger a melhor decoração





Além de seguir com a tradição, a Rua Francisco Bicalho está participando de uma promoção feita pela Brahma e Lukscolor, que vai escolher a rua mais bem decorada. Com isso, o envolvimento foi além e reuniu famílias, amigos, grafiteiros e moradores de ruas próximas, aumentando a colaboração.





Para acompanhar o dia a dia de todo esse processo, foi criado um perfil no Instagram chamado @galeradafranciscobicalho , que vai promover a campanha e já está fazendo sucesso.