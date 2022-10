Veja tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo FIFA 2022

Futebol. (foto: Pixabay)

Milhares de pessoas estão ansiosas pela Copa do Mundo da FIFA 2022 ( 2022 FIFA Copa ), pois é o evento esportivo de maior prestígio que acontece apenas uma vez a cada quatro anos. Existem muitas equipes de diferentes regiões do mundo, e muitas já estão fazendo suas previsões sobre quem vencerá este ano.





O dia 20 de novembro marca o início de uma agenda lotada de partidas de futebol. As equipes terão que progredir e se classificar bem durante todo o torneio. As finais estão marcadas para 18 de dezembro. Como o maior evento de futebol, há muito o que levar em consideração antes do torneio começar no final do ano. Aqui está tudo o que você precisa saber:

32 equipes vão participar da competição este ano





Sob a facilitação da associação, 32 equipes se classificaram para a Copa da Fifa 2022 por meio de torneios intercontinentais de qualificação realizados em seis zonas. Foram 32 seleções na Copa do Mundo desde 1998, a primeira vez que foi realizada na França. Neste ano o torneio será realizado no Catar, o país anfitrião. A atual escalação da Copa do Mundo é a seguinte:





África: 5 equipes;

Ásia: 6 equipes;

Europa: 13 equipes;

América do Norte/Central e Caribe: 4 equipes;

América do Sul: 4 equipes.





Veja o que mudou na competição





A Copa do Mundo de 2022 seguirá o mesmo formato de torneio desde o seu início. Começará com uma fase de grupos e terminará com a fase eliminatória, que inclui as finais. Na fase de grupos, oito equipes são divididas em quatro grupos. O Ranking Mundial da FIFA determina as posições desses times nesta fase. As outras, no entanto, serão sorteadas de acordo com sua localização geográfica, pois estão divididas em potes diferentes.





Uma rodada de 16 será disputada entre os vencedores de cada grupo e os segundos classificados de outro grupo quando o torneio começar. As quartas de final, as semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e as finais se seguirão. Os vencedores da Copa do Mundo da FIFA são determinados por quantos pontos receberam ao longo do torneio.



Brasil é o atual favorito para vencer a Copa 2022





O Brasil é o atual favorito para vencer a Copa do Mundo FIFA 2022. Muitos sabem o quão formidável é o seu elenco atual, além do fato de já terem conquistado várias Copas do Mundo, sendo a mais recente em 2002. Neymar, Vinicius Junior e Gabriel Jesus, três atletas conhecidos que vão participar, vêm se destacando em suas respectivas divisões. Muitas pessoas estão cientes e apreciam tanto seus campistas dianteiros quanto médios. A defesa do Brasil não fica atrás, principalmente sob a liderança de Tite.



Assista a Copa do Mundo FIFA 2022





2022 FIFA Copa contará com as melhores equipes de todo o mundo. Além do Brasil, muitos torcem para a França e a Argentina, que também têm as melhores chances de levar a Copa para casa. Ganhar o título é uma grande honra, então espere que a competição seja acirrada. O que é ótimo nesses eventos é que você também pode apostar nas equipes que você acha que vão ganhar o torneio para fazer dinheiro extra.