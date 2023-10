Conheça 3 ferramentas para criar conteúdo online com facilidade

975

Entenda ferramentas adequadas para produzir materiais de qualidade (foto: Freepik)



O crescimento exponencial da internet desperta em indivíduos, empresas e profissionais das mais diversas áreas, a necessidade de criar conteúdo online.

Se você usa algum tipo de rede, já deve ter pesquisado e consumido algum tipo de conteúdo. Pessoas, profissionais liberais, autônomos renomados e grandes organizações estão se rendendo à comunicação online.





Parece muito simples, apenas ligar uma câmera ou criar designs de postagens, não é? Mas é a qualidade do material, a relevância e a atratividade que farão a publicação ter sucesso.





Nesse cenário, não nos referimos a passar horas com softwares complexos para criação, mas de usar ferramentas adequadas, que produzirão materiais de qualidade, com poucos cliques e interface amigável ao usuário.





Pensando na usabilidade e recursos, separamos 3 ferramentas para criar diversos conteúdo online com facilidade: CapCut Online , Microsoft Designer e Giphy.





1. CapCut Online





Se vamos falar sobre facilidade de uso para produzir conteúdo em imagens e vídeos, é obrigatório citar o CapCut Online. Esse editor de vídeo online é completo, possui interface intuitiva e recursos de edição poderosos.Sem precisar instalar nenhum tipo de aplicativo, o usuário acessa o site, cria uma conta e tem a sua disposição recursos que resultam em conteúdo profissionais com poucos cliques.





Uma das grandes vantagens do CapCut é a facilidade de uso, as funcionalidades são organizadas de maneira intuitiva. Essa preocupação da desenvolvedora faz com que usuários iniciantes usem a ferramenta com maestria.





Além dos recursos robustos, o editor de vídeo gratuit o disponibiliza aos usuários funcionalidades que contam com o auxílio da inteligência artificial.

CapCut permite editar vídeo (foto: CapCut)

Dessa forma, edições que demoravam horas, são realizadas em segundos e com pouquíssimos cliques.





Com as funções inteligentes você restaura fotos antigas para que tenham a qualidade dos recursos atuais. Também pode amplificar imagens, corrigir cores, gerar retratos com IA, colorir fotos preto e branco, criar animações de texto, e muito mais. Além disso, o CapCut Online possibilita cortar, redimensionar, criar legendas automáticas, remover fundo, converter texto em voz, entre outras funções para vídeos e imagens.





O usuário também pode usufruir de vasta biblioteca com itens que podem ser adicionados sem custos. Podendo, por exemplo, incluir um fundo musical, sem correr o risco de precisar pagar pelos direitos autorais.





É inegável o quanto a audiência das redes sociais busca a qualidade na hora de consumir conteúdo. Nesse ponto específico, o CapCut oferece modelos prontos para cada rede social, e exportação em alta resolução, como o 4K.





2. Microsoft Designer





O Microsoft Designer é uma ferramenta de design gráfico que utiliza inteligência artificial para gerar materiais gráficos para os usuário. Também possui interface bastante amigável e intuitiva, com modelos prontos para personalização. O acervo do Microsoft Designer é construído de forma criativa, e possui uma extensa biblioteca.

Para utilizar, é preciso criar uma conta. Depois, no espaço de prompt de comando, você deve digitar o que quer da imagem. Por exemplo “um post de Instagram sobre cachorros”.

Microsoft Designer usa inteligência artificial para fazer materiais gráficos (foto: Reprodução/ Microsoft Designer)

Apesar de ser bem útil e prático, existem pontos negativos. Por exemplo, não existe ainda uma funcionalidade de tirar fundo de vídeo ou foto. Além disso, todo o conteúdo da plataforma está em inglês. Quem não domina o idioma pode se sentir desmotivado em utilizá-la.





De qualquer maneira, o Microsoft Designer é uma ferramenta usada por uma vasta gama de profissionais. A possibilidade de criação é imensa e aborda desde os mais simples cartões até apresentações sofisticadas e materiais de marketing. O Microsoft Designer pode ser usado perfeitamente em sua versão web, seja pelo computador ou pelo celular.





3. Giphy





Sem dúvida você já deve ter se deparado com alguma campanha publicitária que teve como base o humor. Mesmo não sendo algo atual, cada vez mais as marcas apostam no humor como forma de aproximação com seu público. Pensando nisso, a última ferramenta da lista para criar conteúdo online é um dos maiores bancos de dados de Gifs online.





O GIF é um formato de imagem que surgiu no final dos anos 80. Mas, tem conquistado as novas gerações, principalmente pelo toque de humor. E também pelos famosos memes. Com o Giphy é muito simples de se obter o que se deseja. Você precisa apenas pesquisar pela palavra-chave ou categoria para encontrar a imagem ideal para seu conteúdo.

Giphy é um dos maiores bancos de dados de Gifs online (foto: Reprodução/ Giphy)

Você também pode criar seus próprios Gifs animados a partir de fotos e vídeos. E até mesmo editá-los no CatCup e fazer upload no Giphy. Assim, você mantém um depósito poderoso e exclusivo, para usar nas mais diversas ocasiões.





A biblioteca disponibilizada é bastante vasta, incluindo opções de reações, memes, celebridades, animações engraçadas, sentimentos em mensagens, e muito mais.

Além de funcionar como busca, o Giphy permite que o usuário crie uma conta gratuita para salvar os Gifs preferidos, criar coleções personalizadas e gerenciar conteúdo para uso com frequência.





Por que é importante criar conteúdo online?





Em palavras simples, o negócio que não está na internet, não está em lugar algum. É muito comum que o consumidor busque sobre um produto ou serviço primeiro nas redes sociais. Por ser uma grande vitrine e possibilitar que clientes comentem sobre o produto ou serviço prestado, essa é uma fonte confiável para saber a reputação de um negócio. Quanto mais uma marca investe em criar conteúdo online, maior será a autoridade e credibilidade que passará ao público-alvo.





Outra questão é aumentar o alcance das publicações. Muitos vídeos, por exemplo, se tornam virais, possibilitando que futuros clientes conheçam a marca, produto ou serviço. Para além da promoção de negócio ou marca, criar conteúdo online é um meio para compartilhar conhecimento, informação, e expressar sua criatividade, hobbies e paixões.





Uma coisa é certa, usando essas 3 ferramentas com criatividade e diferenciais, você garante conteúdo profissional com poucos tempo e cliques. São recursos bem simples e acessíveis, que permitem criar uma série de materiais. Essas soluções podem ser usadas de forma complementar. O elemento de um aplicativo é usado em parceria, como GIFs e vídeos editados no CapCut.





A questão é aproveitar a usabilidade e as interfaces intuitivas do CapCut Online, Microsoft Designer e Giphy para soltar a imaginação para criar conteúdo online.