O ralo entupido pode causar grandes incômodos e infestação de insetos (foto: Freepik)



Quando um ralo entope, pode ser um grande incômodo. A água pode demorar para escoar ou até mesmo ficar parada, causando mau cheiro e possíveis infestações de insetos. Felizmente, existem várias maneiras fáceis de desentupir qualquer ralo da sua casa. Se nenhuma dessas soluções funcionar, considere contratar uma desentupidora em SP . Enquanto métodos caseiros, como usar um cabide de arame, podem ser eficazes em alguns casos, problemas persistentes ou recorrentes podem demandar a expertise de um especialista.





Com as soluções adequadas, é possível desentupir qualquer ralo da sua casa de forma eficaz e sem complicações. Continue a leitura para saber as sete maneiras fáceis de desentupir qualquer ralo da sua casa.





Identificando o problema





Antes de começar a desentupir o ralo, é importante identificar o problema. Existem alguns sinais comuns que indicam que o ralo está entupido. Além disso, é importante saber onde o ralo entupido está localizado para poder desentupir-lo corretamente.





Reconhecendo sinais de entupimento





Os sinais mais comuns de entupimento de ralo incluem água que não escoa, água que volta pelo ralo, mau cheiro vindo do ralo e borbulhamento de água em outros ralos da casa. Se você notar algum desses sinais, é provável que seu ralo esteja entupido.





Localizando o ralo entupido





O próximo passo é localizar o ralo entupido. Isso pode ser fácil ou difícil, dependendo da localização do ralo. Se o ralo entupido estiver em uma pia ou banheiro, você pode facilmente identificá-lo. No entanto, se o ralo entupido estiver em um local menos acessível, como em um quintal ou na área de serviço, pode ser mais difícil de localizá-lo.





Uma maneira de localizar o ralo entupido é verificar todos os ralos da casa. Se todos os outros ralos estiverem funcionando corretamente, então o ralo entupido provavelmente está localizado próximo a esse ralo. Se todos os ralos estiverem entupidos, então o problema pode estar em um cano principal.





Em resumo, identificar o problema é o primeiro passo para desentupir o ralo corretamente. Ao reconhecer os sinais de entupimento e localizar o ralo entupido, você pode começar a trabalhar para desentupi-lo.





7 maneiras de desentupir ralos





Desentupir um ralo pode parecer uma tarefa difícil, mas existem várias maneiras de resolver o problema sem precisar chamar um profissional. Confira abaixo sete maneiras fáceis de desentupir qualquer ralo da sua casa:





1. Remova a obstrução manualmente





Às vezes, a obstrução pode estar visível e acessível. Nesses casos, coloque um par de luvas de borracha e remova a obstrução manualmente. Um cabide de arame também pode ajudar para um pouco mais de alcance e alavancagem.





2. Use mangueira de desentupimento





A mangueira para desentupimento é uma ferramenta de perfuração retrátil e flexível que você pode comprar em lojas de ferragens. Use a manivela da mangueira para enviar um fio de metal pelo ralo para quebrar ou retirar o que quer que esteja obstruindo. Certifique-se de limpar sua mangueira drenante após o uso.





3. Use um desentupidor





Os desentupidores não servem apenas para vasos sanitários entupidos, eles também funcionam em pias de cozinha. Para obter a melhor sucção, você vai querer um êmbolo tipo copo que cubra completamente a abertura do dreno para criar uma vedação hermética. Faça 6 movimentos uniformes para cima e para baixo, mantendo a vedação intacta. Remova o êmbolo: se a água escoar, você fez progresso. Caso contrário, repita o processo.





4. Use uma panela com água fervente





Se não houver obstruções visíveis bloqueando o ralo e uma cobra de drenagem não tiver sucesso, o contato com água fervente pode ajudar a dissolver acúmulos mais macios, como espuma de sabão ou gordura de cozinha nas bordas. Repita o processo duas ou três vezes conforme necessário.





5. Use um limpador de ralos natural





Um remédio natural feito de vinagre branco destilado e bicarbonato de sódio pode ser igualmente eficaz, dependendo do estado da obstrução. Despeje 1 xícara de bicarbonato de sódio no ralo, seguida de 1 xícara de vinagre. Tampe o ralo usando um tampão ou pano e deixe a mistura fazer sua mágica por pelo menos uma hora. Enxágue com água fervente. Repita conforme necessário.





6. Remova e limpe o sifão de drenagem





Às vezes, um entupimento estará localizado no sifão, que está localizado abaixo do triturador de lixo embaixo da pia. Limpe a área e coloque um balde abaixo do tubo em U para coletar qualquer escoamento. Use uma chave de encanador para afrouxar as porcas de cada lado do tubo, segurando-o firmemente com a outra mão. Esvazie o tubo no balde e verifique se há obstruções. Limpe e recoloque o tubo em U quando terminar.





7. Chame uma desentupidora 24 horas





Mesmo com várias técnicas caseiras à disposição, situações de entupimento mais complexas podem demandar a expertise de um profissional. Desentupidoras especializadas possuem ferramentas avançadas e o conhecimento necessário para identificar e resolver problemas que podem não ser visíveis ou acessíveis ao proprietário. Além disso, recorrer a um especialista garante a resolução eficiente do problema, evitando danos à tubulação e proporcionando maior segurança, especialmente quando são necessárias intervenções mais profundas ou o uso de produtos químicos.





3 dicas para prevenir entupimentos de ralos





Para evitar entupimentos nos ralos da sua casa, existem algumas medidas preventivas que você pode adotar. Aqui estão três dicas úteis para manter seus ralos limpos e funcionando corretamente:





Use sifões para evitar entupimento de ralos





Para evitar que cabelos e outras sujeiras entrem nos ralos de chuveiro e pias, é recomendado o uso de sifões. Eles ajudam a capturar qualquer fio solto após o banho ou pedaços maiores de comida na pia da cozinha. Além disso, os sifões de malha podem ser facilmente removidos e limpos.





Evite lançar objetos e resíduos nos ralos





Para manter a integridade e o bom funcionamento dos ralos e encanamentos, é fundamental não descartar itens indevidos neles. Itens como sementes, caroços e nozes não devem ser lançados nos ralos, pois podem obstruí-los e danificar os filtros da máquina de lavar louça e da pia da cozinha. O óleo de cozinha, por sua vez, ao se solidificar nos canos, pode reter outros alimentos, formando acúmulos desafiadores de serem removidos.





Faça boa manutenção do dreno





Limpar regularmente os ralos é uma maneira eficaz de evitar entupimentos e odores desagradáveis. Uma garrafa de vinagre branco destilado ou bicarbonato de sódio pode ser usada para limpar os ralos de vez em quando. Além disso, deixar a água correr um pouco mais depois de colocar qualquer coisa no ralo pode ajudar a evitar que ela fique presa na superfície do ralo.





Ao seguir essas três dicas, você pode manter os ralos da sua casa limpos e em bom funcionamento, evitando problemas de entupimento no futuro.





Porque chamar uma desentupidora profissional





Quando se trata de entupimentos graves, seja em São Paulo ou em outras regiões do estado, é importante chamar uma desentupidora profissional para lidar com o problema. Em áreas urbanas densas como a Vila Mariana, Mooca ou Pinheiros, o encanamento pode ser particularmente sensível devido à antiga infraestrutura. Embora possa ser tentador tentar resolver o problema sozinho, sem o conhecimento e os recursos adequados, isso pode acabar se transformando em um grande transtorno.





Busque uma empresa que atende na sua região, uma desentupidora em Santo André , assim como em outras áreas como São Caetano ou ABC paulista, tem as ferramentas e o conhecimento necessários para lidar com qualquer tipo de entupimento, desde ralos entupidos até sistemas de esgoto obstruídos. Além disso, eles podem ajudar a prevenir futuros entupimentos, fornecendo dicas e truques para manter seus sistemas de encanamento em bom estado.





Contratar uma desentupidora profissional também pode ajudar a economizar tempo e dinheiro a longo prazo. Embora possa parecer mais barato tentar resolver o problema sozinho, sem as ferramentas e o conhecimento adequados, isso pode acabar custando caro. Além disso, uma desentupidora profissional pode resolver o problema de forma mais rápida e eficiente do que você poderia fazer sozinho.





Outra razão para chamar uma desentupidora profissional é a segurança. Muitos entupimentos são causados %u200B%u200Bpor produtos químicos ou objetos estranhos que foram jogados no ralo. Tentar remover esses objetos sem o equipamento adequado pode ser perigoso e até mesmo causar danos ao sistema de encanamento. Uma desentupidora profissional pode lidar com esses problemas com segurança e eficiência, seja em regiões como a Lapa, Tatuapé ou até mesmo em Santo André.





Em resumo, chamar uma desentupidora profissional, como uma desentupidora em Santo André, é a melhor opção quando se trata de entupimentos graves. Eles têm as ferramentas e o conhecimento necessários para lidar com qualquer tipo de entupimento, e podem ajudar a prevenir futuros problemas. Além disso, eles podem economizar tempo e dinheiro a longo prazo e garantir a segurança ao lidar com entupimentos perigosos.





Conclusão





Desentupir um ralo pode ser uma tarefa desafiadora, mas existem diversas maneiras fáceis de fazê-lo sem precisar chamar um encanador. Ao longo deste artigo, foram apresentadas sete soluções eficazes para desentupir qualquer ralo da sua casa.





É importante lembrar que a prevenção é sempre a melhor opção. Evite jogar restos de comida, cabelos, fios de barba ou outros objetos no ralo, pois isso pode obstruir a passagem da água e causar entupimentos.





Caso o entupimento seja recorrente, é recomendado chamar um profissional para avaliar a situação e fazer uma limpeza mais profunda na tubulação.





Com as soluções apresentadas neste artigo, é possível desentupir o ralo de forma rápida e fácil, sem precisar gastar muito dinheiro ou tempo. Lembre-se de escolher a opção mais adequada para o seu caso e seguir as instruções com cuidado para evitar danos à tubulação.