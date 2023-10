Instituto Brasileiro de Reprodução Assistida (IBRRA) completa 20 anos

975

IBRRA comemora 20 anos de história (foto: Divulgação/ IBRRA)



Há duas décadas, um sonho audacioso morava no coração de Dr. Bruno Scheffer, e ganhou vida no Instituto Brasileiro de Reprodução Assistida (IBRRA). Em 2003, suas portas se abriram não apenas como uma clínica de medicina reprodutiva, mas como um oásis de esperança para todos que anseiam pela dádiva da vida.





O IBRRA celebra 20 anos desse compromisso profundo com a transformação de vidas, tornando realidade os sonhos de famílias por todo o Brasil. Ao longo desse tempo, a clínica foi mais do que um grupo de médicos, tornou-se um suporte emocional, oferecendo abraços apertados e compartilhando sorrisos, guiando cada passo daqueles que sonharam em segurar um filho nos braços.





Principais serviços oferecidos pelo IBRRA





O IBRRA traz uma gama abrangente de serviços que vão muito além de procedimentos médicos. Entre seus principais serviços, destacam-se a Fertilização in Vitro, o congelamento de óvulos e a ovodoação.





A Fertilização in Vitro (FIV), uma técnica que não apenas une óvulos e espermatozoides em um laboratório, mas também une corações e esperanças. O IBRRA tem sido um líder nesse campo, não apenas guiando casais por cada etapa desse processo complexo, mas também segurando suas mãos emocionalmente, oferecendo apoio incansável enquanto eles superam obstáculos e realizam o sonho da gravidez.





E o congelamento de óvulos, uma revolução que não é apenas científica, mas também emocional. No coração dessa técnica está a possibilidade de preservar a esperança para o futuro, uma luz brilhante para aquelas que desejam adiar a maternidade por razões que tocam profundamente o coração, seja profissional, de saúde ou pessoal. Com o compromisso do IBRRA, óvulos saudáveis são coletados e guardados com carinho, prontos para serem usados quando o tempo for perfeito.





E quando se trata de ovodoação, não estamos apenas falando de um procedimento. Estamos falando de laços invisíveis que se formam, de histórias de generosidade que aquecem o coração. Com rigorosos padrões de seleção e um processo meticuloso, a clínica constrói laços e realiza sonhos, transformando a jornada de casais que enfrentam desafios médicos ou biológicos em uma jornada de amor e esperança.

FIV com ovodoação tem maior taxa de sucesso do que gravidez natural (foto: Divulgação/ IBRRA)

Um oásis de cuidado e compreensão: equipe especializada, laboratório de ponta e acompanhamento psicológico





Dentro das paredes do IBRRA, uma história de cuidado e compreensão se desenrola todos os dias. O que verdadeiramente diferencia essa clínica de outras instituições é o seu compromisso inabalável com a excelência que vai além dos procedimentos médicos.





A equipe que compõe o coração do IBRRA não é apenas formada por médicos, embriologistas, geneticistas, psicólogos e especialistas em saúde reprodutiva. Cada um deles é cuidadosamente escolhido não apenas pela sua experiência, mas pelo brilho nos olhos que carregam, pela paixão que exalam e pela dedicação que oferecem. Eles são mais do que profissionais especializados, são guias compassivos que compreendem a profundidade e a complexidade das jornadas individuais de tratamento de cada paciente.

Equipe de embriologistas do IBRRA (foto: Divulgação/ IBRRA)

Nos corredores do IBRRA, as histórias de esperança e coragem se misturam com o zumbido das tecnologias de ponta. O laboratório, equipado com a mais avançada tecnologia, não é apenas um espaço onde ciência acontece, mas onde sonhos são tecidos em realidade. É um ambiente onde cada embrião é tratado com carinho e cada passo é dado com dedicação.





A jornada emocional: apoio psicológico no caminho da concepção





No percurso que é a jornada da concepção, o IBRRA entende profundamente que a bússola não é guiada apenas por procedimentos médicos. A equipe reconhece e abraça a importância vital do apoio psicológico. O compromisso da clínica com o bem-estar integral dos pacientes transcende barreiras, e é por isso que o acompanhamento psicológico se entrelaça de forma intrínseca em sua missão.





Os psicólogos do IBRRA não são treinados para compreender as complexidades e desafios que podem florescer durante a jornada de tratamento, eles oferecem uma teia de apoio essencial. Eles estão lá para segurar a mão nos momentos de estresse, acalmar as tempestades de ansiedade e oferecer um porto seguro em meio às expectativas que frequentemente acompanham essa jornada de coragem.





Em cada interação, a empatia é a palavra-chave. Os psicólogos do IBRRA são mestres na arte de ouvir, entender e aliviar. Eles prestam auxílio emocional para pacientes que, às vezes, enfrentam marés emocionais intensas.





A visão de fundadores comprometidos com sonhos





Por trás do sucesso do IBRRA existem histórias de anos, entre elas está a dos nossos fundadores, Dr. Bruno e Dra. Rafaela Scheffer. A história do Dr. Bruno com a fertilidade tem seu início no IVI da Espanha. Por lá, ele não só aprofundou seu cuidado e dedicação por suas pacientes, como também aprofundou seu amor pelo objetivo de lutar pelo sonho da maternidade de tantas pessoas. E um sonho parecido vinha crescendo na Dra. Rafaela também.





Quando esse objetivo já não cabia mais onde ambos se encontravam, eles começaram a sonhar ainda mais. E foi esse sonho que deu a luz ao IBRRA. Sua dedicação incansável à causa da reprodução assistida transformou o instituto em uma referência. E isso só foi possível através de uma trajetória guiada por paixão, compromisso e compaixão.

Dr. Bruno Scheffer e Dra. Rafaela Friche, fundadores do IBRRA (foto: Divulgação/ IBRRA)

Clínica de medicina reprodutiva em Belo Horizonte





Localizado na vibrante cidade de Belo Horizonte, o Instituto Brasileiro de Reprodução Assistida tornou-se uma casa de esperança para casais e indivíduos que buscam a realização de seus sonhos de se tornarem pai ou mãe. A clínica, situada em um cenário acolhedor no endereço R. Des. Jorge Fontana, 408 - 10º Andar - Belvedere, Belo Horizonte, oferece um ambiente onde o cuidado médico de excelência se combina com a empatia e o apoio emocional.