ChatGPT da OpenAI integrará Bing como buscador padrão

442

(foto: Divulgação/ ChatGPT) A OpenAI, desenvolvedora do chatbot de inteligência artificial (IA) ChatGPT, anunciou que o Bing será o buscador padrão integrado ao ChatGPT. A funcionalidade está prevista para ser implementada nesta terça-feira, 23, para os assinantes do plano Plus e será disponibilizada aos usuários da versão gratuita em breve. Assim como o Bing se beneficia da IA do ChatGPT, a GPT-4, o chatbot utilizará o buscador para aprimorar suas respostas e obter informações em tempo real da internet.





A intenção é proporcionar ao ChatGPT acesso a dados atualizados, uma vez que, até então, a IA do chatbot possuía informações disponíveis apenas até 2021. ‘Você nunca mais vai usar um site de buscas’, afirmou Bill Gates sobre o avanço da IA. Yusuf Mehdi, chefe de marketing do consumidor da Microsoft, declarou em uma postagem online que 'o ChatGPT terá um mecanismo de pesquisa de classe mundial integrado para fornecer respostas mais oportunas e atualizadas com acesso pela web'.





A colaboração entre a OpenAI e a Microsoft, proprietária do Bing, foi estabelecida no início deste ano, possibilitando a integração do ChatGPT no buscador com o objetivo de melhorar os resultados de pesquisa para os usuários.