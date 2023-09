442

De tempos em tempos, uma trend toma conta do TikTok. A mais nova é chamada live de NPC, vídeos ao vivo que tem viralizado à medida que dividem opiniões. Apesar do formato peculiar, comumente ridicularizado, essas lives se mostraram uma verdadeira máquina de dinheiro, o que tem compelido diversos usuários a entrarem na onda.





Originada do mundo dos videogames, NPC é a abreviatura de ‘non-playable character', isto é, personagem não jogável. Eles são como figurantes, controlados pelo próprio jogo, que possuem trejeitos repetitivos. A proposta, portanto, consiste em se fantasiar e imitar um personagem em troca de presentes digitais enviados pelos espectadores. Ao receber um presente, o criador reage à animação que aparece na tela.





Cada presente digital do TikTok vale uma quantia de moedas, que se convertem em dinheiro real. Cada moeda equivale a apenas 0,01 centavos de dólar, mas que, em grande quantidade, pode resultar em um saldo considerável. Metade do valor arrecadado fica com a plataforma e a outra vai para o criador.





Popularização do modelo





A canadence PinkyDoll é reconhecida como pioneira do modelo, já que teve a ideia de criar uma resposta especial de acordo com o que recebia. Ela ficou conhecida por reagir ao sorvete virtual com o bordão “ice cream so good”, enquanto estourava um milho de pipoca usando uma chapinha de cabelo. Além do sucesso no TikTok, seus vídeos viralizaram nas redes sociais.

I was just scrolling TikTok and I just wanna say.. some of you bitches are literally psychotic %uD83D%uDE2D pic.twitter.com/Ca7YLzIMys — %uD83C%uDD71%uFE0F (@ayeitsbritbrat1) July 10, 2023





Em entrevista ao “New York Times”, em julho deste ano, a criadora de conteúdo revelou que, inicialmente, não sabia o que era NPC, mas que passou a tentar imitá-los após comentários apontarem a semelhança. “Lembro de alguém dizendo ‘Meu deus, você parece uma NPC’, e então começaram a me enviar muito dinheiro.” PinkyDoll disse que lucrou entre 2 mil e 3 mil dólares por live e ganhou cerca de 400 mil seguidores.





Brasileiros entram na trend





O responsável pelo estouro da trend no Brasil foi o youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca. Com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube, o criador faz sucesso com vídeos de humor e decidiu fazer lives de NPC no TikTok como piada. O que começou como ironia se tornou um momento viral na internet.





Felca ganhou mais de 1 milhão de seguidores na plataforma em decorrência das lives de NPC. O vídeo no qual ele anuncia suas lives possui 1,8 milhões de curtidas e ultrapassou 14,5 milhões de visualizações em cerca de uma semana. Diante do sucesso, não demorou muito para o modelo se popularizar pelo país na tentativa de replicar o feito do youtuber.





Foi o caso de Juliana Ribeiro, que está no TikTok há dois anos. Em entrevista ao Estado de Minas, ela conta que tinha vergonha de fazer as lives no início. “Era algo completamente fora do meu nicho, do que estava acostumada a fazer. Eu já tinha visto outras pessoas fazendo, mas quando vi o Felca, que também não tem nada a ver com esse tipo de conteúdo, fazendo de uma maneira engraçada, não se levando muito a sério e dando certo, resolvi testar também.”





Juliana relata que, aos poucos, ela passou a se divertir junto com os espectadores e o retorno foi muito positivo, já que ela atingiu 100 mil seguidores essa semana. “Algumas pessoas acham divertido, outras acham pagação de mico. Em poucos dias, consegui mais de 40 mil seguidores. Mas esses seguidores novos creio que também vieram porque continuei produzindo conteúdo, principalmente sobre o assunto, não só pelas lives em si.”





Em relação ao retorno financeiro, ela explica que depende muito das horas que se dispõe a fazer e do tamanho do público que assiste. O influenciador Júnior Caldeirão, por exemplo, que possui 16 milhões de seguidores na plataforma, publicou um vídeo em que mostra ter recebido quase 2 mil reais em uma única live, que ultrapassou 500 mil visualizações.

Espectadores enviam presentes digitais durantes as lives, como rosas, milhos e chapéus. Reprodução/Tiktok