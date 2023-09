442

As principais mudanças do novo modelo do iPhone foram a câmera, disponibilidade de cores e entrada do carregador Divulgação/Apple

Os novos iPhone foram revelados pela Apple nesta terça-feira (12/9), durante o evento Wanderlust, em Cupertino, na Califórnia, na sede da gigante tech. Foram apresentados quatro novos modelos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.





A principal novidade dos novos smartphones é a “Dynamic Island”, ou “Ilha Dinâmica”, que só estava incluída no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e dá uma utilidade para o entalhe no topo da tela. A paleta de cores do aparelho também está repaginada, com tons pastel que incluem rosa, azul, verde e amarelo.





Além disso, a antiga entrada Lightning, exclusiva de produtos Apple, foi substituída pelo carregador universal USB-C. A decisão veio após a União Europeia (UE) definir que todas as fabricantes terão que fornecer uma entrada USB-C em seus celulares até 2024. Assim, a Apple definiu aderir ao padrão, mesmo após alegar que os cabos Lightning eram mais seguros em relação aos demais.









As câmeras também tiveram um grande salto de qualidade em relação à geração anterior, que antes tinham 12MP e agora terão 48MP nos modelos mais básicos. Além disso, elas também serão equipadas com um zoom de “2x com qualidade ótica”.

A Apple melhorou a qualidade das câmeras até para modelos mais básicos do iPhone 15 Divulgação/Apple

Os valores dos aparelhos podem variar entre R$ 7.299 e R$ 13.999, sendo os preços correspondentes ao iPhone 15 de 128 GB e iPhone 15 Pro Max de 1 TB, respectivamente.





Repercussão nas redes sociais





Muitos usuários criticaram nas redes sociais o fato dos modelos do iPhone 15 terem poucas mudanças em relação a lançamentos anteriores, o que vem sendo uma crítica frequente que a Apple vem recebendo nos últimos anos. Além disso, o fato dos produtos serem substituídos e se tornarem obsoletos muito rapidamente, também gerou piadas e comentários.

o iphone 15 é idêntico a todos os outros iphones anteriores eita como apple inova pic.twitter.com/V5ag1GvPfS %u2014 aly (@stranwberryes) September 12, 2023

A unica coisa q mudou no iphone 15 é dinamic island é o botao de mudo é isso?? %u2014 silvio (taylor's version) (@silviooliveiraz) September 12, 2023

que iphone 15 o q, cabei de começar a pagar meu 13 %u2014 vini (@vinasferrer) September 12, 2023