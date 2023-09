442

Apple atualiza sistema operacional iOS para evitar brecha de segurança. Spyware israelense foi apontado como um risco a segurança dos usuários Reprodução/Freepik





A empresa Apple fez uma atualização emergencial para os usuários do sistema operacional iOS 16.6.1, em dispositivos iPhone e iPad. A ação foi para evitar a ameaça de uma invasão remota dos dispositivos por um "software espião" chamado Pegasus.





A atualização do iOS 16 não apresenta novos recursos, mas traz correções importantes de segurança, pois impede uma possível invasão do aparelho por hackers e a execução de códigos maliciosos. O recurso visa aprimorar o desempenho geral dos aparelhos.

A empresa executou a atualização após ter recebido um alerta da empresa israelense NSO Group, que inseriu o programa Pegasus remotamente em aparelhos da Apple, a informação foi publicada pelo jornal Financial Times.



Nesta quinta-feira (7/9), a Apple publicou um comunicado no site sobre a atualização para o iOS 16.6.1: “Para proteção dos nossos clientes, a Apple não divulga, discute ou confirma problemas de segurança até que uma investigação tenha ocorrido e correções ou versões estejam disponíveis”, diz.



O comunicado sobre a atualização do sistema operacional informa que o iOS 16.6.1 está disponível para iPhones a partir da geração 8. Modelos anteriores não receberão as correções.

Alerta de segurança

O alerta de segurança publicado pelo o Citizen Lab, um laboratório de pesquisas acadêmicas focado no estudo de ameaças digitais à sociedade civil, o grupo afirma ter detectado a exploração ativa da brecha no iOS pelo Grupo NSO, "enquanto verificava o dispositivo do funcionário de uma organização da sociedade civil sediada em Washington, com escritórios internacionais" e que o software espião foi capaz de comprometer iPhones rodando o iOS 16.6.



O NSO é uma empresa de tecnologia de cibersegurança para combater ações de crime e terrorismo em plataformas digitais. Ao se infiltrar no dispositivo, o Pegasus pode ler mensagens armazenadas no smartphone ou tablet, ligar remotamente a câmera e o microfone do dispositivo.



Correção e atualização

A correção feita em tablets dos modelos do iPad será a partir da 3ª geração do iPad Air e da 5ª geração iPad e iPad mini. Segundo o comunicado da Apple, as correções foram feitas no componente ImageIO e no aplicativo Wallet (“carteira”, em inglês), que armazena dados de cartões e permite pagamentos por aproximação.





Os usuários que desejam atualizar o celular para a nova versão deve acessar o ícone Ajustes, depois ir na opção Geral e clicar em Atualização de Software. O processo deve ser feito com o iPhone ou iPad com 50% de bateria como informa o aviso ao acessar a atualização e também deve estar conectado a internet.



*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes