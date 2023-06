Apple apresenta reformulações nos sistemas do iPhone e do AppleWatch

442

Novos sistemas operacionais foram anunciados e incluem melhoria na comunicação com o usuário (foto: Reprodução / Apple)

A Apple anunciou, nesta segunda-feira (5/6), diversas novidades, como novas versões de todos os sistemas operacionais e o anúncio de novos produtos. As mais comentadas foram o iOS 17, para os iPhones, e o watchOS 10, para os relógios inteligentes da marca.

Para os smartphones , o foco é melhorar a comunicação entre os usuários. Para as ligações, será possível editar a tela que aparece quando você liga para alguém. Com o recurso, chamado poster, dá para alterar a foto, editar nome e adicionar emojis.

Já na caixa de mensagens, haverá a transcrição do áudio gravado. Assim, o usuário pode ver qual o tema da ligação e decidir se atende ou não. O texto será exibido como um pop-up na tela. Enquanto isso, no Facetime, será possível deixar vídeos gravados.

O iMessage também vai ganhar melhorias, incluindo um botão que leva para a última mensagem lida e transcrição de áudios gravados. As famosas figurinhas (ou stickers) vão poder ser criados diretamente das fotos, permitindo maior personalização. Já os emojis vão ficar mais acessíveis aos chats, podendo ser arrastados para a conversa.

O aplicativo também vai ganhar um novo recurso, chamado check-in, que avisa a pessoas selecionadas previamente quando o usuário chega a um lugar. Também será possível compartilhar outros dados, como a porcentagem de bateria do celular..

Com o novo iOS, os iPhones vão ganhar unm modo standby. Com a tela bloqueada, o celular se torna uma smart screen, que mostra informações selecionadas, fotos, calendário e muito mais. Outra novidade é o aplicativo Journal, um diário digital baseado em machine learning. O recurso pretende “criar e preservar memórias”, utilizando fotos, textos, áudio, localização e distância percorrida.

Novidades para os Apple Watches

No WatchOS 10, o foco é nos widgets. Agora, será mais fácil acessá-los pelo smartwatch. Ao girar a coroa do relógio, o usuário pode visualizar as informações do calendário e até do monitoramento de atividades físicas. Para aproveitar melhor a tela, os aplicativos nativos vão mostrar mais informações quando abertos, usando todo o espaço do display.

Se você é fã do desenho “Peanuts”, esse é o seu momento! Com a nova interface, os icônicos personagens Snoopy e Woodstock interagem com os ponteiros do relógio, reagem ao clima e à atividade física do usuário.

O sistema também possui novos recursos de treino de ciclismo. Além disso, o watchOS 10 possibilita o monitoramento de saúde mental e das horas diárias ao ar livre, além de um lembrete de remédio.