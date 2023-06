'Fim do iPhone de botão': web repercute sobre novo IOS da Apple

442

O único Iphone SE 2ª geração foi o único de botão livre da "exclusão " da Apple (foto: Reprodução)

A Apple anunciou nesta segunda-feira (5/6) a nova atualização de sistema para iPhones e outros aparelhos da marca. O IOS 17 não estará disponível para smartphones produzidos antes do iPhone XR (lançado em 2018). Na web, internautas comentaram sobre a “exclusão” do Iphone de botão.

O botão no centro inferior do Iphone, presente desde o primeiro smartphone da Apple, lançado em 2007, deixou de existir nos aparelhos produzidos depois do Iphone 8.





Nas redes sociais, os iPhones de botão são conhecidos como “injustiçados”, e dividem opiniões entre os que não abandonam o “celular velho” e os que julgam o design ultrapassado do aparelho.

o assaltante vendo q meu iphone eh de botão

O único iPhone de botão que se livrou de não receber a nova atualização de IOS foi o SE 2ª geração. Lançado em 2020, o modelo econômico possui o formato de aparelhos antigos e o processador do iPhone 13.





IOS 17













Apple Mapas: o aplicativo de mapas e navegação da empresa agora pode ser utilizado sem acesso a internet.





Contact Posters: permite que a foto e o nome de um amigo ou parente que está ligando sejam exibidos de forma personalizada.





NameDrop: uma evolução do AirDrop, recurso que permite o compartilhamento de fotos, vídeos e documentos com outros dispositivos Apple em poucos segundos. Com o NameDrop, basta aproximar o iPhone de outro aparelho para compartilhar seus contatos.





StandBy: funciona como um rádio relógio inteligente, no qual o usuário utiliza seu iPhone deitado para exibir informações como hora, data, previsão do tempo e outros recursos.





Siri: a Apple removeu o comando 'Hey, Siri' de sua assistente pessoal. No iOS 17, os usuários deverão apenas pronunciar o nome da tecnologia para ativá-la.