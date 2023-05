ChatGPT chega ao Brasil e mais 19 países para dispositivos Apple

442

(foto: Reprodução ChatGPT) O aplicativo ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, chegou ao Brasil e a outros 19 países nesta quinta-feira (25) para usuários de iPhone e outros dispositivos Apple, conforme divulgado pela empresa no Twitter. A versão do app já estava disponível nos Estados Unidos desde 18 de novembro e, recentemente, expandiu para Alemanha, Coreia do Sul, Reino Unido e outros sete países. Diferentemente da versão para navegadores, o aplicativo do ChatGPT possui funcionalidade de comandos de voz, graças à integração com a tecnologia Whisper, que reconhece áudios em segundos.





Os assinantes do plano ChatGPT Plus, que custa US$ 20 (aproximadamente R$ 100), também podem usufruir das vantagens no aplicativo. Entre os benefícios estão o acesso à versão mais avançada do ChatGPT, o GPT-4, e a atualizações em fase de teste, como a possibilidade de realizar pesquisas na internet. A OpenAI informou que trabalha no desenvolvimento de um aplicativo do ChatGPT para smartphones Android, mas não forneceu uma data estimada de lançamento.





Durante o processo de download do ChatGPT em um iPhone, a App Store apresentou inicialmente diversos aplicativos que imitam as funcionalidades do ChatGPT. O aplicativo correto (disponível neste link) é distribuído pela própria OpenAI, a startup responsável pela criação da inteligência artificial geradora de texto. A empresa de cibersegurança Sophos alertou que aplicativos como o "ChatGBT" e o "Genie" cobravam por serviços que, na realidade, são disponibilizados gratuitamente na versão original do ChatGPT. Somente no mês de março, o último programa mencionado gerou cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5 milhões) aos seus criadores.