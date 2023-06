Apple alcança maior valor histórico e atinge mercado de US$ 2,89 trilhões

O preço das ações fechou o dia de negociações a cerca de R$ 900 cada. (foto: Pixbay)

Nesta segunda-feira (12/6), as ações da Apple, empresa líder no setor de tecnologia, alcançaram o maior valor registrado em sua história. O preço das ações fechou o dia de negociações a US$ 183,79 cada uma, o equivalente a cerca de R$ 900.