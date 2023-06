Prodígio de 14 anos é contratado por Elon Musk na SpaceX

442

Muitos criticam a decisão do jovem, alegando que ele está perdendo sua infância. (foto: Reprodução redes sociais ) Elon Musk, CEO da SpaceX, contratou recentemente um prodígio de apenas 14 anos para atuar como engenheiro em sua agência espacial. O adolescente, Kairan Quazi, se formará em ciência da computação e engenharia na Universidade de Santa Clara, na Califórnia, Estados Unidos, nesta sexta-feira (16).





Kairan é reconhecido por sua genialidade e conquistas intelectuais em tão pouca idade. De olho nesse potencial, o bilionário fundador do Twitter não hesitou em trazê-lo para sua equipe de colaboradores.

Apesar de enfrentar uma pressão considerável por trabalhar em uma empresa de grande porte, o jovem parece estar lidando bem com a situação. Ele conta que sempre se lembra do conselho de sua mãe: 'estamos sempre onde deveríamos estar', o que o ajuda a manter a calma.





Muitos criticam a decisão do jovem, alegando que ele está perdendo sua infância. No entanto, Kairan discorda e argumenta que não faz sentido limitar seu intelecto e habilidades em função de uma ideia de infância tradicional.





Os pais do jovem relatam que ele já se comunicava com frases completas aos dois anos de idade e o consideram um verdadeiro gênio. Diante das conquistas e habilidades do filho, eles apoiam sua decisão de trabalhar na SpaceX.