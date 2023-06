Twitter perde dois terços do valor após aquisição por Elon Musk

442

Musk implementou mudanças na plataforma. (foto: Michel Euler/POOL/AFP) Desde que Elon Musk adquiriu a empresa, o valor do Twitter caiu quase dois terços, conforme informou um investidor externo. A gestora de ativos e investidora externa Fidelity revelou que sua participação de US$ 20 milhões no Twitter diminuiu para cerca de US$ 6,6 milhões. O atual valor estimado do Twitter é de apenas US$ 14,75 bilhões, enquanto a aquisição ocorreu em outubro do ano passado, por US$ 44 bilhões.





Em março, o empresário apresentou uma oferta de aproximadamente US$ 20 bilhões pelas opções de ações, reconhecendo a queda no valor da empresa, conforme reportado pelo Wall Street Journal. As mudanças implementadas por Musk na plataforma incluíram a redução de custos e um grande número de demissões, afetando mais de 70% dos funcionários.





Além disso, os cortes nas equipes e o encerramento do programa de verificação resultaram na retirada de grandes anunciantes e na diminuição dos patrocínios, impactando negativamente a receita da empresa. Essas mudanças e a queda no valor do Twitter levantam preocupações sobre o futuro da plataforma após a aquisição por Elon Musk.