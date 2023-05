Estados Unidos e União Europeia preparam código de conduta para IA

442

Nas próximas semanas, o rascunho do código de conduta sobre IA será apresentado oficialmente (foto: Freepik) Nesta quarta-feira (31/5), a União Europeia e os Estados Unidos divulgaram o esboço de um 'código de conduta' conjunto em relação à Inteligência Artificial (IA), que seria adotado voluntariamente. Margrethe Vestager, comissária europeia da Concorrência, e Antony Blinken, secretário de Estado americano, anunciaram a iniciativa em uma conferência de imprensa.





Nas próximas semanas, o rascunho do código de conduta sobre IA será apresentado oficialmente. A intenção, conforme afirmou Blinken, é 'criar códigos de conduta voluntários disponíveis para todos os países com ideias semelhantes', especialmente no momento em que as potências ocidentais estão preocupadas com a possibilidade de a China assumir a liderança na regulamentação da IA.





O plano é ter uma proposta final 'muito, muito em breve', que as empresas do setor, incluindo gigantes americanas como Microsoft, Meta e Google, 'possam aderir voluntariamente', explicou Vestager.





O fundador do ChatGPT, Sam Altman, esteve presente na discussão, que foi um dos principais assuntos abordados durante uma reunião do Conselho de Comércio e Tecnologia (CCT) em Luleå, no norte da Suécia. O CCT foi estabelecido em 2021 entre os 27 países-membros da UE e os Estados Unidos com o objetivo de superar as disputas comerciais ocorridas durante a presidência de Donald Trump.





Em uma declaração conjunta, EUA e UE expressaram a visão compartilhada de que as tecnologias de Inteligência Artificial oferecem grandes oportunidades, mas também trazem riscos para suas sociedades.