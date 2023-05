Twitter pode abandonar Europa após saída do Código contra Desinformação

442

Até o momento, o Twitter não se pronunciou sobre sua saída do código e as possíveis consequências desta decisão. (foto: Reprodução) O Twitter enfrenta a possibilidade de deixar a Europa após a decisão de Elon Musk de retirar a plataforma do Código de Práticas contra Desinformação da União Europeia (UE). Thierry Breton, responsável pela comissão de mercado interno da UE, confirmou em 26 de maio a saída do Twitter do referido código.





O Código de Boas Práticas da Europa foi criado em 2018 e passou por atualizações em junho de 2022, com o objetivo de combater a propagação de fake news, bots e perfis falsos na internet. Entre as empresas de tecnologia que seguem aplicando o código, encontram-se Meta, Google, TikTok, Microsoft e Twitch.





Até o momento, o Twitter não se pronunciou sobre sua saída do código e as possíveis consequências desta decisão. A retirada da plataforma do código europeu de combate à desinformação pode impactar significativamente a presença do Twitter no continente, gerando incertezas sobre o futuro da empresa na Europa.