Elon Musk é processado por manipulação de Dogecoin e esquema de pirâmide

O empresário já enfrentou outros processos judiciais. (foto: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP)

Elon Musk, empresário bilionário e proprietário da Tesla e do Twitter, tornou-se alvo de um processo judicial nos Estados Unidos. Um grupo de investidores o acusa de insider trading - prática ilegal em que se utiliza informações privilegiadas para operações no mercado financeiro - e de participação em um esquema de pirâmide.





O caso tramita em um tribunal federal de Manhattan, em Nova York, e foi iniciado na quarta-feira (31/5), conforme informações da agência Reuters. A alegação é de que Musk manipulou de forma artificial o preço da criptomoeda Dogecoin através de suas ações no mercado.





Os investidores afirmam que o empresário atuou de maneira deliberada para que a Dogecoin valorizasse mais de 36.000% em dois anos, utilizando suas ações para beneficiar-se e favorecer suas empresas. Isso teria causado volatilidade negativa e prejuízos a milhões de investidores.





Um exemplo de manipulação citado pelos investidores ocorreu quando Musk vendeu US$ 124 milhões em ativos Dogecoin em abril, logo após trocar o logotipo do Twitter pelo símbolo da criptomoeda. A imagem da Dogecoin ficou visível no Twitter por alguns dias, e logo após esse evento, o preço da moeda digital aumentou 30%. Segundo os investidores que moveram a ação, isso é uma prova de como a atuação de Musk influencia diretamente os preços da criptomoeda.





Até o momento, Elon Musk não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. O empresário já enfrentou outros processos judiciais relacionados a comentários feitos por ele e referentes às suas empresas.





Além do Twitter, adquirido em outubro do ano passado, Musk também é proprietário da fabricante de carros elétricos Tesla e da empresa de exploração espacial e fabricante de foguetes SpaceX.