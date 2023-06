Amazon e Ring fazem acordo milionário com FTC por violações de privacidade

442

A empresa se comprometeu a implementar mudanças em suas práticas. (foto: Divulgação)

A Amazon e sua subsidiária Ring fecharam acordos separados com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) relacionados a violações de privacidade envolvendo crianças que utilizam a assistente virtual Alexa e proprietários de residências que usam a câmera de segurança Ring. Nesta quarta-feira (31/5), a Amazon concordou em pagar 25 milhões de dólares para solucionar as acusações de desrespeito aos direitos de privacidade das crianças por não excluir gravações da Alexa quando solicitado pelos pais e por armazená-las por mais tempo do que o necessário, conforme um processo judicial em um tribunal federal de Seattle.





Em comunicado, a Amazon declarou: "Embora discordemos das alegações da FTC em relação à Alexa e à Ring e neguemos a violação da lei, esses acordos deixaram essas questões para trás". A empresa também se comprometeu a implementar mudanças em suas práticas.





Já a Ring concordou em pagar 5,8 milhões de dólares por manusear de maneira inadequada os vídeos dos clientes, conforme outro processo no tribunal federal do Distrito de Columbia. A queixa da FTC contra a Amazon apresentada no estado de Washington, afirmou que a empresa desobedeceu às regras de proteção à privacidade das crianças e às normas contra a enganação dos consumidores que usam a Alexa. A reclamação da comissão apontou que a Amazon informou aos usuários que apagaria transcrições de voz e dados de localização mediante solicitação, mas não o fez.





Além disso, a FTC alegou que a Ring permitiu que seus funcionários tivessem acesso irrestrito aos dados de vídeo confidenciais dos clientes e, como resultado desse amplo acesso e negligência em relação à privacidade e segurança, funcionários e terceirizados puderam visualizar, baixar e transferir dados sensíveis de vídeo dos clientes para seus próprios objetivos.