Elon Musk ironiza o Vision Pro, óculos de realidade virtual da Apple

O CEO da Tesla compartilhou meme sobre o dispositivo. (foto: Michel Euler/AFP)

O bilionário Elon Musk fez uma piada em sua conta no Twitter, na última quinta-feira (8/6), em relação ao preço do Vision Pro, o novo óculos de realidade virtual da Apple, anunciado em 5/6 durante a Worldwide Developers Conference (WWDC).





O CEO da Tesla e homem mais rico do mundo comparou o dispositivo, que custará a partir de US$ 3,5 mil, a um saco de cogumelos que promete contato com OVNIs e alienígenas por apenas US$ 20. A postagem mostra imagens do Vision Pro ao lado do saco de cogumelos. Confira:





O Vision Pro chegará às lojas norte-americanas no início de 2024 e, de acordo com a Apple, poderá ser utilizado em comunicações, entretenimento e no mundo corporativo. Durante a apresentação do produto, foi demonstrado que o usuário poderá controlar o aparelho com os olhos, mãos e voz. Além disso, aplicativos de videoconferência como FaceTime, Teams e Zoom estarão disponíveis no dispositivo, assim como apps de streaming e jogos.