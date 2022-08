Morador em situação de rua cria obra de arte curiosa em árvore em BH

Diones mostra disco de John Lennon e Yoko Ono que achou no lixo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Se você é amante da arte, saberá que ela não precisa estar apenas nos museus, galerias escolas ou universidades para ser devidamente valorizada. Pode ser inserida a céu aberto, numa simples calçada, local por onde passam muitas pessoas, algumas com olhares distraídos. Em Lourdes, um dos bairros mais luxuosos de Belo Horizonte, uma obra de arte chama a atenção de todos que atravessam a esquina da rua Bernardo Guimarães com a Avenida Álvares Cabral.

O criador é Diones Osório, natural de Santa Luzia, mas que optou por viver nas ruas da capital há cerca de um mês e meio. Tendo a reciclagem como ganha-pão, o cidadão de 30 anos selecionou alguns objetos que encontrou no lixo para desenvolver uma obra junto a uma goiabeira que fica ao lado de onde ele passa todas as noites.





“Dei o nome de Jardim Encantado de Lourdes”, conta Diones, que reconhece que a inciativa surgiu por acaso. “Estava olhando para o pé de goiana e o vi triste, sem folhas. Eu também estava triste. Decidi fazer uma coisa para mudar isso. E logo surgiu a ideia de colocar brinquedos e outras coisas. Logo, deu origem à arte”, conta.





Em sua obra, há de tudo: animais de pelúcia, chaveiro, bolas que enfeitam árvore de Natal, escova de dente, lápis, tampas de garrafa e carrinhos. No centro da decoração, um LP antigo chama a atenção: Some Time in New York City, gravado por John Lennon e Yoko Ono em 1972, muito procurado por colecionadores.





“Achei esse disco dias atrás e deu um brilho diferente aqui. Muita gente quer levar para casa, mas não cedo de jeito nenhum”, brinca o morador em situação de rua.





São muitos os curiosos que aproveitam para fazer fotos da nova obra de arte. “Tudo feito com carinho deve ser valorizado”, afirmou uma mulher que passava pelo local.



Diones decidiu se mudar para a capital após contrair uma dívida. Sente saudados dos filhos, mas não pode retornar para vê-los.

Crianças adoram

Segundo Diones, quem mais admira a iniciativa são as crianças. “Quando elas vêm aqui, logo tentam levar um brinquedinho para casa. As mães logo xingam, mas eu deixo. O que tem aqui pode levar para casa. Em outro momento, eu recomponho a decoração”, afirma.





Por causa da instalação artística, várias pessoas doam alguns trocados para Diones. “Uma mulher deixou vários cafés pagos na lanchonete aqui perto”.





Ele diz que quer ampliar a decoração em outras árvores da região. “Se o pessoal pedir, eu faço de coração”.