Suspeito de matar morador de rua em Brumadinho é preso um ano após o crime

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem de 20 anos, em Itabirito, região central do estado, pelo assassinato de um morador de rua, em Brumadinho, município da mesma região, em julho de 2021.

Na ocasião, o morador de rua foi espancado e morto, na Rua João de Castro, S/N, bairro Progresso, após receber diversos golpes de um pedaço de madeira na cabeça, o que causou afundamento do crânio. A vítima veio a óbito ainda no local das agressões.

Encontrado na cena do crime na época, o jovem preso depôs como testemunha, indicando outro homem como autor do homicídio. Mas as investigações da Polícia Civil indicaram o homem como sendo o assassino, o que levou ao decreto de sua prisão e posterior localização em Itabirito, após operação policial empenhada por policiais civis do 2º Departamento de Polícia Civil em Contagem, da Delegacia Regional em Ibirité e da Delegacia em Brumadinho.

Já preso, o jovem seguiu negando a autoria do crime, mas afirmou ter incriminado outra pessoa na ocasião por "não gostar dela". Após ser ouvido, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional.