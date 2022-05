Morador de rua é encontrado morto em Divinópolis

O corpo foi encontrado pela equipe de abordagem social que tenta convencer moradores em situação de rua a irem para abrigos devido ao frio (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)





O Samu informou que quando o socorro chegou, a vítima, ainda não identificada, estava sem sinais vitais e por apresentar rigidez cadavérica não foi possível apontar as causas da morte. Ele não apresentava sinais de violência.

O educador social, João Carlos, que faz parte da equipe de abordagem social, disse que pessoas que se encontravam no local informaram que um outro homem, também em situação de rua, esteve por lá antes da morte. O corpo foi encontrado na esquina das ruas Goiás e Getúlio Vargas.



Uma das possibilidades, porém, não confirmada pelo serviço de urgência, seria o frio. A perícia foi acionada.

Na madrugada desta terça-feira (17/5), os termômetros marcaram 15.2°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com ventos de 10 Km/h. Choveu cerca de 0,6 mm.



Para a madrugada desta quarta-feira (18/5), a temperatura mínima deve atingir 6° C em Divinópolis.





Apoio



Divinópolis conta, hoje, com duas casas de apoio, uma de passagem e outra de acolhimento. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, existe a opção de ficar dia e noite.



Na casa de acolhimento são 28 vagas e na de passagem há cinco masculinas e duas femininas. “Se necessário for, iremos acolher emergencialmente em outros locais”, informou.



A equipe de abordagem irá visitar outros locais, usualmente frequentados por moradores em situação de rua, para convencê-los a irem para a casa de acolhimento, principalmente, devido ao frio.

Um morador de rua foi encontrado morto, pela equipe de abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manhã desta terça-feira (17/5), no centro de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. As causas da morte não foram identificadas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil deverá investigar.