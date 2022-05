Denúncia anônima leva a prisão de dupla com pistolas e fuzil em BH

Armas ficavam escondidas em uma casa e depois eram repassadas a outros criminosos (foto: Reprodução/Polícia Militar de Minas Gerais)

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar de Minas Gerais a prender dois homens, de 19 e 23 anos, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com o denunciante, os suspeitos circulavam pelo bairro ostentando armas. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (16/5).