Acidente entre caminhão e ônibus fecha Anel Rodoviário de BH

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (28/10) na altura do bairro Olhos D'Água, Região Oeste de BH (foto: CBMMG/ Reprodução)

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas em um grave acidente no Anel Rodoviário de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão teria perdido os freios e atingido o coletivo na altura do Bairro Olhos d’Água, próximo à entrada do Buritis, Região Oeste da capital mineira, no sentido Centro.





Houve derramamento de óleo na pista. O trânsito está interrompido no local.





Aguarde mais informações