Acidente no Anel: motorista disse que não viu área de escape

O motorista de caminhão que perdeu o controle do freio e bateu em um ônibus no Anel Rodoviário de BH na manhã desta sexta-feira (28/10), afirmou à Polícia Militar Rodoviária (PMRv) que não viu a área de escape. A Via 040 confirmou a reportagem do Estado de Minas que a distância do acidente até a área de escape era de 500 metros.

São 11 vítimas feridas no total. Oito, dentre elas, uma criança, precisaram de atendimento médico, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar. Uma das vítimas está em situação mais grave.

A batida ocorreu na altura do bairro Olhos D'Água, próximo à entrada do Bairro Buritis, Região Oeste da capital mineira, no sentido Centro.

Sem os freios, o caminhão bateu no ônibus e tombou. Houve derramamento de óleo na pista. O trânsito está interrompido no local.

