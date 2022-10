Dono de loja de BH indiciado por abuso sexual é preso em São Paulo

Os abusos aconteceram dentro do provador de uma loja localizada em shopping popular do centro de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O empresário Cleidison dos Santos Fernandes, de 31 anos, foi preso, na tarde dessa quinta-feira (27/10), em Tatuapé, zona Leste de São Paulo. Ele foi indiciado em março de 2021, acusado de cometer os crimes de estupro, estupro de vulnerável e importunação sexual contra mulheres dentro do provador de roupas de uma loja em um shopping popular de Belo Horizonte.

Cleidison era procurado pela Justiça de Minas Gerais por violência sexual contra 10 mulheres. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o suspeito usava um nome falso para não ser encontrado.

Após trabalho de investigação, os policiais localizaram o homem em um prédio na zona Leste. Ele admitiu ser procurado. O empresário permanece detido à disposição da Justiça.

Relembre o caso

A investigação teve início em dezembro de 2020, quando, após postar em rede social sobre os abusos sofridos, uma das vítimas procurou a polícia e registrou a ocorrência. Com a repercussão dos fatos, outras treze vítimas também procuraram pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.

Em março de 2021, Cleidison foi indiciado pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e importunação sexual. Após a conclusão dos trabalhos policiais, a Justiça recebeu o procedimento e acolheu o pedido de prisão preventiva, porém, na época, o suspeito não foi localizado e era considerado foragido.

Os abusos

As vítimas têm entre 18 e 28 anos. Segundo uma delas, ela foi convidada para uma parceria profissional para divulgar peças de roupas da loja do suspeito. Ela teria ido até a casa do investigado para buscar as peças, ocasião em que, acredita, foi dopada ao ingerir uma bebida. Quando acordou, percebeu que havia sido abusada.



Em outro caso, uma funcionária do suspeito estava experimentando um biquíni quando o homem teria entrado no provador, retirado a calça e se masturbado, obrigando-a a assistir o ato. Só após terminar, ele permitiu que a mulher saísse do local.