Homem atira dentro de igreja e assusta fiéis no interior de Minas

Um homem armado se trancou na Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas, na manhã desta quinta-feira (27/10). No momento da ação, cerca de 30 pessoas estavam dentro do templo.De acordo com a Polícia Militar, o homem chegou com a esposa às 6h para participar da primeira missa do dia. Terminado o culto, ele permaneceu no recinto e, por volta das 11h, trancou-se em uma sala onde havia uma reunião, mas sem fazer reféns.Trabalhadores de comércios próximos à igreja ouviram dois disparos de arma de fogo, barulho de algo sendo quebrado e gritos. De imediato, acionaram a PM.Os policiais cercaram a igreja e passaram a negociar com o homem. A conversa durou meia hora e contou com a participação de familiares dele para ajudar na rendição.O homem foi imobilizado e deixou o local em uma maca gritando o nome de uma pessoa ainda não identificada. Ele foi levado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.O invasor é irmão de um seminarista e não se sabe o motivo de sua conduta. Contudo, segundo testemunhas, era visível que ele sofreu um surto psicótico. Até o fechamento da matéria, a ocorrência estava em andamento.