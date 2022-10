Uberaba: homem invade casa e esfaqueia ex-esposa

Por Renato Manfrim - Especial para o EM

Vítima já tinha medida protetiva contra o suspeito, que está foragido (foto: PMMG/Divulgação)

Uma mulher de 53 anos teve a casa invadida pelo ex-marido, de 27 anos, na madrugada dessa quinta-feira (13/10), supostamente ameaçada de morte e ainda sofreu um corte de faca em sua nádega esquerda.

Ainda segundo informações do relato da vítima à Polícia Militar (PM), o suspeito, que há pouco tempo foi liberado do sistema prisional, inicialmente pulou o muro de sua residência por volta das 5h, danificou a porta da sala e a surpreendeu no momento em que estava dormindo. A vítima já tem medida protetiva contra ele.

Consta também no registro policial que o suspeito teria proferido os seguintes dizeres: “eu vou te matar, você vai ver, eu vou te matar”.

Homem e mulher tiveram um relacionamento de união estável durante sete anos, não tiveram filhos e estão separados há cinco meses. Mas, conforme a mulher, o homem não aceita o fim do relacionamento, é ciumento e possessivo e faz uso constante de bebidas e drogas.

A PM apreendeu em cima de bancos do quintal da residência da vítima um pequeno tablete de maconha e a faca que teria sido usada no crime.