Homem mata marido da ex a facadas e é agredido por populares

Um homem de 40 anos, suspeito de matar a facadas o companheiro da ex-esposa, de 38, foi preso na tarde de ontem (11/9) pela Polícia Militar (PM) de Patrocínio após ser contido por populares.

Segundo a PM, a vítima foi atingida por três golpes de faca - braço, no peito e pescoço - e morreu em frente ao número 37 da Rua Celso Pereira de Queiroz, bairro Serra Negra.

Uma mulher que tentou intervir na briga acabou ferida superficialmente no tórax e na mão esquerda.Testemunhas relataram aos militares que, antes do homicídio, o suspeito ameaçou a riscar o carro da vítima.Depois de cometer o crime, ele foi contido por populares e agredido com socos e chutes até a chegada da Polícia.Conforme os vizinhos, o autor não se conformava com a separação e já havia ameaçado a ex.