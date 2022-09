Presa mulher que esfaqueou ex-namorado no pescoço, em Peçanha

Faca usada pela mulher para atingir o jovem de 21 anos (foto: PMMG/Divulgação) Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante suspeita de esfaquear o ex-companheiro, de 21, com uma faca, nesse domingo (11/9), em Peçanha, na Região do Rio Doce, em Minas Gerais. A vítima chegou a dar entrada no hospital, mas acabou morrendo. O homem foi perfurado no pescoço.





De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem chegou à unidade de saúde acompanhado de uma mulher, que não se identificou. Aos funcionários, ela teria relatado que a vítima caiu sobre uma faca. Quando a Polícia Militar chegou, ela já não estava no local.









Ciúmes

A suspeita foi localizada e afirmou que agrediu a vítima após vê-lo conversando com uma outra mulher. Ainda segundo o boletim de ocorrência, durante a discussão, a mulher teria pegado uma faca que estava sendo usada no churrasco e atingiu a vítima no pescoço.





A arma foi apreendida. A mulher foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil