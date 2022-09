Homem morre depois de ver companheiro atear fogo em si mesmo

Impactado pela atitude do companheiro, o homem mais velho teve um infarto e morreu ainda no local. A polícia investiga o caso (foto: Polícia Militar/Reprodução)

Um homem, de 57 anos, sofreu um infarto e morreu ao ver seu companheiro, de 53, atear fogo no próprio corpo, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu no último sábado (10/9).O casal estava em um churrasco, quando começou a brigar. Uma testemunha contou à polícia que, no momento da discussão, um dos homens pegou uma garrafa de álcool e ateou fogo em si mesmo.Impactado pela atitude do companheiro, o homem mais velho teve um infarto e morreu ainda no local.Ainda não há notícias sobre o estado de saúde do homem que ateou fogo ao próprio corpo. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital João XXIII. A vítima tinha cerca de 60% do corpo queimado.A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) não divulga o estado de saúde dos pacientes.