Mulher é sequestrada, espancada e estuprada pelo ex em Uberlândia

Entrada da chácara onde mulher foi mantida presa (foto: Divulgação/PMMG)

Uma jovem de 19 anos foi mantida em cárcere pelo ex-companheiro por dois dias, período no qual foi estuprada e torturada de várias formas. O crime ocorrido Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi descoberto nesse domingo (11/9). Preso em flagrante, o suspeito teria sequestrado a vítima por não aceitar o fim do relacionamento.









Na residência, a vítima foi colocada na cama e teve a boca tapada com uma fronha, enquanto o homem a golpeava com pedaço de madeira. Ela teve lesões em várias partes do corpo, e o bastão usado chegou a quebrar durante o espancamento.





A moça foi deixada no chão e acabou estuprada numa sessão de tortura que terminou já pela manhã, perto das 7h. Ela era vigiada para que não usasse o celular.





No domingo, a mulher foi levada a um rancho do pai do agressor. No caminho, ela tentou contato com funcionários de um posto onde o veículo foi abastecido e o sequestrador comprou bebidas. Contudo, ninguém notou o que se passava.





Resgate





A mulher só conseguiu pedir socorro horas depois, já na zona rural de Uberlândia, ao se aproveitar do fato de o ex-marido estar alcoolizado e fazer contato por meio de mensagens com familiares e amigos.





Acionada, a Polícia Militar foi até o local conhecido como Miranda II e localizou a mulher chorando, com vestimentas sujas, rosto pálido e emocionalmente abalada.





Os militares ainda perceberam hematomas visíveis na vítima, que contou ter se alimentado mal e relatou constantes ameaças de morte.





Suspeito ameaça mulher





Com a prisão em flagrante decretada, o suspeito afirmou que brigou com a mulher por ela estar mandando mensagens para outro homem.





Mesmo na presença dos policiais, o rapaz ameaçou a ex-companheira dizendo que mataria ela e toda a família caso houvesse um boletim de ocorrência e depois tiraria a própria vida.