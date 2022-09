Polícia prende suspeitos de estuprar jovem dopada em Betim

Suspeitos foram presos nos dias 8 de agosto e 9 de setembro deste ano (foto: PCMG/Divulgação)

Dois homens de 19 e 41 anos foram presos preventivamente por suspeita de estuprar uma jovem de 22 anos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles também estão sendo investigados por furto qualificado e corrupção de menor. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) efetuou as prisões nos dias 8 de agosto e 9 de setembro.









Em depoimento aos policiais, a mulher contou que ficou totalmente embriagada, recordando-se de poucos acontecimentos. Quando acordou, encontrava-se em uma casa abandonada, sem o seu celular e com dores e sangramento na região genital.









LEIA MAIS - Homem com 58 passagens pela polícia é preso por estupro de vulnerável Durante as investigações, os policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Betim constataram o estupro. Além disso, ao analisarem imagens de câmeras de estabelecimentos próximos à casa, os agentes identificaram as pessoas que estavam com ela no bar e o carro usado para levá-la ao local do crime.





Estupro de vulnerável





De acordo com a PCMG, o suspeito de 41 anos, que já tinha três condenações por homicídios, foi reconhecido como o homem que teria estrangulado a vítima no ato sexual, sem que ela pudesse oferecer qualquer resistência em razão do estado de embriaguez.





O outro investigado, de 19 anos, com passagem por roubo pela polícia, também teria participado do estupro e furtado o celular da jovem em conluio com uma adolescente de 16 anos presente no bar. Além disso, o rapaz foi apontado por testemunhas como responsável por drogar várias mulheres para obter vantagens sexuais.





Ameaças