Vídeo: mulher é agredida por homem à luz do dia, em Uberlândia

A agressão contra uma mulher na rua e em plena luz do dia foi registrada por uma câmera de segurança nesta quarta-feira (14/9), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.









No vídeo, a mulher já está no chão. O agressor está ao lado dela, de pé. Ele começa com um chute, e a vítima se contorce de dor, acusando um golpe na cabeça. O tempo passa enquanto o homem olha para ela e a rua. Ele diz algo enquanto uma moto avança. A cena chama atenção do motociclista, mas ele não para.

Momento em que homem chuta a vítima (foto: Reprodução/Redes sociais)

O homem volta a falar com a mulher, dessa vez de maneira mais agressiva, e mais veículos passam pelo local. Logo em seguida, o agressor chuta e dá pisões na vítima, a todo tempo no chão. Ele fica de frente e dá mais um chute, que atinge o rosto, levando a mulher à sarjeta. O agressor então vai embora.





A vítima foi encontrada logo depois por uma moradora do local. O caso aconteceu no bairro Maravilha, setor norte da cidade. Ferida, a mulher foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Roosevelt.





Ainda segundo os militares, a mulher parecia estar alcoolizada e não soube dizer o que tinha acontecido em detalhes.