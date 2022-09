Homem invade sítio e coloca fogo em ambulância furtada

AM

O autor dos crimes seria um homem, que, segundo registros, tem esquizofrenia e histórico de fuga e de surtos psicóticos (foto: Imagem ilustrativa - Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A Polícia Militar (PM) encontrou, nessa quinta-feira (1/9), uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu) que teria sido furtada no dia anterior, incendiada em um sítio, localizado em São Roque de Minas, na Região Centro-Oeste do estado.





O autor dos crimes seria um homem, que, segundo registros, tem esquizofrenia e histórico de fuga e de surtos psicóticos. Conforme o Boletim de Ocorrência, os militares já tentavam localizar o suspeito e a ambulância, após serem notificados do furto por um hospital da região.









Por causa das chamas, militares só conseguiram chegar ao local após o fogo ser controlado. O suspeito estava com queimaduras de primeiro grau e escoriações, sendo algemado e encaminhado ao Hospital Municipal Santa Marta, localizado na região.





Depois do atendimento médico, a PM entrou em contato com a mãe do homem. Ele não foi preso, pois o crime praticado foi considerado de menor potencial ofensivo, além de terem assumido o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal.





A Polícia Civil (PCMG) instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime.

