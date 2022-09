Ambulância do Samu é furtada por paciente e encontrada incendiada

Ambulância do Samu foi furtada por um homem e encontrada totalmente queimada em São Roque de Minas (foto: ICMBio) Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi furtada e posteriormente incendiada em uma estrada vicinal no município de São Roque de Minas (MG), no Sudoeste de Minas, na tarde dessa quarta-feira (31/8).

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou Inquérito Policial para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime. A Polícia Civil esclarece que não houve ninguém conduzido à delegacia de plantão para as medidas legais cabíveis e que a investigação encontra-se em andamento.