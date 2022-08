Uberlândia: suspeito de furtar R$ 100 mil é preso

PM encontrou um suspeito e identificou outro (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM), nesta terça-feira (23/8), suspeito de participar de um furto que deixou um prejuízo de R$ 100 mil em um centro comercial na Região Central de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Outras duas pessoas são procuradas.



Em seguida, um estúdio de fotografia foi o alvo dos ladrões. De lá, foram tomadas câmeras fotográficas, lentes e outros equipamentos. Mais dois estabelecimentos foram invadidos e até cortinas e cabides foram furtados.



Com imagens de câmeras de segurança, policiais militares começaram rastreamentos para tentar identificar os ladrões. Um deles foi encontrado em um casa no mesmo bairro do crime, próximo do Centro de Uberlândia.



Roupas, aparelhos eletrônicos e de fotografia foram recuperados na ação.



Há pelo menos mais um suspeito identificado, mas ninguém mais foi detido.