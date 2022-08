Homens são presos durante Atlético x Palmeiras suspeitos de furto de motos

Polícia apreendeu ferramentas, celulares e capacetes com os suspeitos (foto: PMMG/Reprodução)

Dois homens, um de 23 e outro de 20 anos, foram presos suspeitos de furtar motos de torcedores que estacionaram na Avenida C, ao lado do Mineirão, na Região da Pampulha, durante a partida entre Atlético e Palmeiras pela Copa Libertadores, na noite dessa quarta-feira (03/08).

Segundo a Polícia Militar, eles foram presos depois de umaperseguição intensa na Região Norte da capital.

Os militares consideram que há outros criminosos envolvidos, mas até o momento eles não foram identificados.

A PM recuperou quatro motos. Uma delas era pilotada pelo suspeito de 20 anos. Outras duas estavam abandonadas em uma rua com dois capacetes e um celular.

A quarta moto, com queixa de furto no dia 22 de julho, também foi recuperada, estava com o suspeito de 23 anos. Ele tentou despistar a polícia e ajudar na fuga dos comparsas, mas foi capturado pelos policiais.

Com a perseguição, os suspeitos caíram das motos e sofreram escoriações. Eles foram levados para a UPA Venda Nova e, depois do atendimento, para a delegacia de plantão da Polícia Civil na região Noroeste.

Os criminosos também estavam com diversas ferramentas utilizadas para furto de veículos, que foram apreendidas pela polícia.

As quatro motos recuperadas foram levadas para um pátio no Bairro Olhos D'Água, região Oeste de Belo Horizonte.