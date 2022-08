Prédio é interditado e 24 pessoas evacuadas após três incêndios em Minas

Portal Terra do Mandu

Edificação era antigo hotel e foi transformado em aglomerado de kitnets (foto: Corpo de Bombeiros)

Pessoas que moravam em um prédio na Rua Silviano Brandão, no Centro de Pouso Alegre, no Sul de Minas, estão tendo que deixar o local, após o Corpo de Bombeiros interditar a edificação, que pegou fogo por três vezes em menos de 24 horas nesta semana.

Segundo a Prefeitura, 24 pessoas estão sendo acolhidas em casas de parentes ou aguardando que o inventariante da edificação arrume um outro local para elas, pois algumas pagaram alugueis adiantado. Segundo moradores, o aluguel das kitnets varia entre R$ 400 e R$500 mensais.

A prefeitura emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira (03/08), explicando a situação das famílias que moravam na edificação. De acordo com o Executivo, a Secretaria Municipal de Políticas Sociais também prestou assistência aos moradores que precisaram desocupar o prédio.



“A equipe de assistência social cadastrou todas as famílias para o acompanhamento e suporte posterior. O município esclarece que até o momento, familiares do responsável pelo imóvel estão se responsabilizando pela mudança dos ocupantes do local”, disse a Prefeitura.

Vale destacar que a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros identificaram que o local era irregular, pois não tinha qualquer tipo de equipamento de segurança contra incêndio.

Além disso, a prefeitura ainda afirmou que o espaço será interditado e o responsável pela edificação responderá legalmente pelo ocorrido. Mas, o local só não está totalmente interditado ainda, segundo o Executivo, pois algumas famílias ainda estão retirando objetos.

Moradores perderam muitos objetivos e móveis em duas kitnets que ficaram incendiadas (foto: Terra do Mandu)

A nota afirma ainda que a Prefeitura segue acompanhando o caso e está à disposição das famílias. Além disso, a Defesa Civil disponibilizou caminhão e espaço para a guarda dos pertences dos moradores, porém até o momento ninguém precisou.

Importante destacar que o Corpo de Bombeiros havia afirmado nesta terça-feira (02/08), que as famílias seriam abrigadas pela Prefeitura, mas o Executivo confirmou que nenhuma precisou de abrigo até o momento, pois foram para casa de parentes.

Nota da Prefeitura na íntegra



“A Prefeitura de Pouso Alegre esclarece que com relação aos incêndios em um prédio na rua Silviano Brandão, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros identificaram que o local era irregular. Diante disso, o espaço será interditado e o responsável pela edificação responderá legalmente pelo ocorrido.

A Secretaria Municipal de Políticas Sociais também esteve no local para prestar assistência aos moradores que precisaram desocupar o prédio. A equipe de assistência social cadastrou todas as famílias para o acompanhamento e suporte posterior.

O município esclarece que até o momento, familiares do responsável pelo imóvel estão se responsabilizando pela mudança dos ocupantes do local. A Prefeitura segue acompanhando o caso e está à disposição das famílias”.

Três incêndios em 24h



O primeiro incêndio aconteceu às 15h10 de segunda-feira (01/08), em uma kitnet que fica no terceiro andar; 100 litros de água foram gastos para apagar as chamas. Não houve vítimas, apenas danos materiais.

Depois, na madrugada desta terça-feira (02/08), por volta das 3h30, uma outra kitnet, desta vez no segundo andar, também pegou fogo e mobilizou o Corpo de Bombeiros. Os moradores de todo o prédio foram evacuados até que o combate fosse encerrado.

Ainda nesta terça-feira, por volta das 13h30, outro incêndio atingiu a parte da frente da edificação, onde possui uma parte da construção não terminada que continha alguns entulhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo não chegou nos apartamentos.

Terceiro incêndio aconteceu fora da edificação, em um local onde haviam entulhos (foto: Corpo de Bombeiros)

Iago Almeida / Especial ao EM