Suspeito de furto desaparece ao tentar cruzar rio durante a fuga

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) iniciou, na terça-feira (9/8), as buscas por um homem de 32 anos que desapareceu após tentar atravessar um rio para fugir da polícia, no último domingo (7/8), em Santa Bárbara, na Região Central de Minas Gerais.

Familiares do homem disseram ao Corpo de Bombeiros que foram localizados pertences dele no supermercado e que alguns produtos do furto foram encontrados nas margens do rio.

Portanto, há suspeita que ele tenha se afogado ao tentar atravessar o rio, em fuga. Os bombeiros seguem as buscas pelo homem, que ainda não foi encontrado.