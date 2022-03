Ambulância com cinco pessoas derrapa em rodovia e capota

Acidente ocorreu nas primeiras horas desa quinta-feira e motivo seria um pneus estourado (foto: PMRv)

Quatro pacientes e um motorista escaparam da morte, quando a ambulância em que estavam, placa PLT 6122, da Prefeitura de Carlos Chagas, capotou no km 113 da rodovia MGC-418, próximo a Teófilo Otoni, no Leste do estado.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária se deslocava pela rodovia, para atender a um acidente, quando deparou com a ambulância capotada, fora da estrada. Segundo o motorista, que não se feriu, e estava na beira da estrada, ele estava seguindo para Teófilo Otoni, levando quatro pacientes, quando numa curva ouviu um estouro, perdeu o controle do carro e capotou. O veículo parou do lado de fora da estrada, com as rodas para cima.

Um dos ocupantes era uma mulher, que estava no carro com seu filho de 12 anos, momento em que ouviram um estouro e logo em seguida aconteceu o acidente. Disse que eles estavam sem o cinto de segurança. Ela queixava-se de dores nas costas, pescoço e ombro. O filho nada sofreu.

A outra mulher relatou que estava acompanhada de seu marido, mas não sabia como aconteceu o acidente. Disse apenas que havia chovido e percebeu apenas quando estavam de cabeça para baixo. Ela reclamava de dores na cabeça e sofreu um hematoma na testa. O marido nada sofreu.

Foi providenciada, de imediato, a remoção dos quatro passageiros para o Hospital Lourenço Porto, em Carlos Chagas, onde permanecem em observação, mesmo os que não tinham ferimentos aparentes ou não reclamavam de dor.